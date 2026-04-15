山形市の60代女性が警察官をかたる人物から「身の潔白を証明するために指定口座にお金を振り込め」などと言われ、現金460万円余りをだまし取られる詐欺被害が発生しました。警察によりますと、山形市の60代女性は3月12日、自宅の固定電話に電力会社の職員を名乗る男から電話料金の未払いに関する電話がありました。その後、「警視庁組織犯罪対策課のナカヤマ」を名乗る男にビデオ通話で警察官の制服姿を見せられた後、検察官を名乗