山形県内の最新のガソリン平均価格は172.2円で4週ぶりに値上がりしました。政府の補助金により、値上がり額は2・2円と小幅となっています。資源エネルギー庁が15日に発表した調査によりますと、4月13日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル当たり172・2円で、前の週より2・2円上昇しました。全国平均は167・5円で、県内価格が全国を4・7円上回っています。ハイオクは183・1円、軽油は162・8円で、