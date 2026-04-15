警察官としての規律が保たれているかどうか、県警察トップの本部長が装備品などを確認する「通常点検」が15日朝、県警察本部で実施されました。「通常点検」と呼ばれるこの作業は、警察官としての立ち姿や態度、さらに、装備品の着用状況などを定期的に確認し規律を保つ警察業務の1つです。年間を通じて県内の各警察署でも実施されています。15日午前8時半ごろ、山形市の県警察本部では今年度初めての通常点検が行われ、水庭誠一郎