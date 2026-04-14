酒田市の旧清水屋の債権者集会が13日に開かれ、破産管財人から、建物の一部を暫定的にオープンすることに無償で協力する方針が示されました。旧清水屋の今後の扱いを巡っては酒田市が2026年3月に策定した「まちなかグランドデザイン」で中心市街地活性化の方向性が示されました。また、民間企業などで組織する「旧清水屋を核とした中心市街地再生協議会」などによるプロジェクトチームで活用法の検討が進められていま