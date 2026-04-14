任期満了に伴う山形県高畠町長選挙が14日に告示されました。これまでのところ再選を目指す現職と新人のあわせて2人が立候補を届け出ていて、一騎打ちとなる公算が大きくなっています。高畠町長選に立候補したのは届け出順に新人で前の町議会議員の山木義昭さん（68）と現職で再選を目指す高梨忠博さん（77）です。山木義昭候補（無・新）「私は経済対策をすぐに行いたい。一人2万円、2万人なので単純計算で4億円必要だがその準備を