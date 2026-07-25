肌のくすみや肩こり、疲れやすさなど、年齢とともに現れるさまざまな不調。これらに深く関わっているといわれるのがリンパの流れだ。全身には血液と同じようにリンパ管を通ってリンパ液が流れており、流れが悪いと不調の原因にもなる……そんな話を、聞いたことがある人も多いだろう。しかし「リンパを流そうとマッサージしているのに、不調が改善されない」という声も。一体なぜか。この記事のすべての写真を見るリンパが流れれ