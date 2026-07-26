長崎市の子育て支援センター「もりのクレヨン」で開かれたトークイベント。 テーマは「食物アレルギー」です。 （ながさき食物アレルギーの会 ペンギン 益子 美沙子 代表） 「うちの息子の食物アレルギーの始まりは、なんと生後4か月」 子育て中のお母さんたちを前に話をするのは『ながさき食物アレルギーの会ペンギン』代表の、益子 美沙子さんです。 長男の裕也