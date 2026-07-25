移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。今回は、電車内でのマナーや思いやりについて考えさせられたという2人のエピソードを紹介する。◆荷物で座席を占領…高齢男性への態度に車内が凍りつく佐々木美穂さん（仮名・30代）は、比較的空いている電車に乗っていた。座席の端に