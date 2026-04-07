4月7日の運勢第1位は獅子座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

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★第1位……獅子座

ありのままの魅力が輝く日。無理に頑張って肩肘を張らなくても、内側から自信がにじみ出て、周りからの注目を自然と集めるでしょう。もし誰かから褒められたら、照れたり謙遜したりせず、素直に「ありがとう！」と喜んでください。

★第2位……牡羊座

恋の空気が新鮮に感じられる日。相手の意外な魅力に心惹かれたり、ステキな人とのご縁がつながったりするかもしれません。飾りすぎない無邪気な笑顔が、今日のあなたの最大の武器。色気よりも自然体の明るさを意識することで、恋の運気がさらに高まります。

★第3位……射手座

自分の力で成し遂げられるという自信を持てる日。仕事やお金の流れも、自分次第で変えていけるという確信が芽生えます。思い立ったことはすぐに行動に移すと吉◎。「実際に成し遂げられた！」という自信が、あなたの成長に繋がっていきます。

★第4位……天秤座

心の奥からあたたかい感情が湧き上がり、異性に対するまなざしがやさしくなる日です。そのやわらかい空気が、魅力となって表情に表れるでしょう。だからこそ、言葉は落ち着いて丁寧に。黙って相手の目を見る時間も、恋の深まりにひと役買ってくれます。

★第5位……水瓶座

ワクワクする気持ちがぐんと高まる一日！思いついたら、「無理かな？」と考える前に、小さくてもいいので行動に移してみましょう。あなたの情熱に、現実が後から追いついてくるはずです。今日のあなたの小さな一歩が、きっと未来の大きな幸せにつながります。