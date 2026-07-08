ことし3月、神奈川県三浦市で取材のため飛行していた日本テレビのヘリコプターに地上からレーザーのような光線を照射したとして、69歳の男が逮捕されました。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、神奈川県三浦市に住む天野公逸容疑者です。天野容疑者はことし3月、取材のために飛行していた日本テレビのヘリコプターに向け、自宅からレーザーのような光線を照射し、業務を妨害した疑いが持たれています。この映像は、照射を受けた