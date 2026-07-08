ことし3月、神奈川県三浦市で取材のため飛行していた日本テレビヘリコプターに地上からレーザーのような光線を照射したとして、69歳の男が逮捕されました。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、神奈川県三浦市に住む天野公逸容疑者です。天野容疑者はことし3月、取材のために飛行していた日本テレビヘリコプターに向け、自宅からレーザーのような光線を照射し、業務を妨害した疑いが持たれています。この映像は、照射を受けた