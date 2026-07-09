シリアの首都ダマスカスで7日、道路脇の車とごみ箱に仕掛けられた爆発物が爆発。8分後に2度目の爆発が起き、治安部隊を含む18人が負傷した。近くのホテルに滞在していたフランスのマクロン大統領は直前に出発し無事だった。シリア首都で爆発が8分間に2回…カメラに記録されていたのは爆発の瞬間だ。炎に包まれた車…さらに次の瞬間だった。辺りに響き渡るごう音とともに白い煙がたちのぼった。7日、シリアの首都・ダマスカスで起き