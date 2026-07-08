同居する女性の唇を糸で縫い合わせたとして女が逮捕された事件。女性への傷害などの行為に、この家のほかの住人が関与していた可能性もあることがわかりました。■鼻の下あたりから下唇にかけて複数回縫われ…同居していた女性（42）の上唇と下唇を糸を通した針で縫い合わせた、傷害の疑いがもたれている櫻井政恵容疑者（49）。警察によりますと、被害女性は鼻の下あたりから下唇にかけて複数回縫われていて、糸は抜けないようにな