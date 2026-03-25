3月17日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの桑原将志選手にインタビューした模様を放送した。ライオンズに移籍すると決めた理由を訊いた。 ――1993年生まれということで、同級生がライオンズには一人もいませんが、まったく心細くなさそうに見えます。いかがですか？桑原「人間関係であまり年齢を気にしたことがなくて、同級生がいたら心強いとかはあまりないです」 ――移籍を