風俗店には男性用だけではなく女性用風俗がある。 3月24日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、「人恋しくて女性用風俗に行ったあとで考えたお金とケアと欲望のこと」という本の著者でフリーライターの藤谷千明がそのことについて語った。 大竹「簡単にご自身のプロフィールを教えていただけますか？」 藤谷「私は山口県出身で1981年生まれなんですけれど、その頃って不景