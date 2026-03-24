日米首脳会談にあわせて、日本からのアメリカへの投資の第2弾のプロジェクトが発表された。3月24日「長野智子アップデート（文化放送）」では、株式会社溜池通信の代表取締役・吉崎達彦がこの問題について語った。 吉崎「第1弾は2月に発表済みで、ここで第2弾がきたわけですが、第1弾、第2弾を足して1100億ドルくらいかな、まだ全体の5500億ドルからみると5分の1なんです。 どういうことを意味してるのかというと、