フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄 ラジオマガジン』。3月23日は、弁護士の三輪記子氏が「『わたしの体は母体じゃない』訴訟」について解説した。 三輪「今日のテーマは、「『わたしの体は母体じゃない』訴訟」の第一審判決が先週3月17日に出たので、この判決について今日はお話ししたいと思います。 ラジオマガジンは私もずっとリスナーで、中島岳志さんがリベ