文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。この記事では全文を紹介する。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼3月20日配信号担当長谷川太アナウンサー 「拙者親方と申すはお立会いのうちにご存じのお方もございましょうが……」という口上ではじまる「外郎売」歌舞伎十八番のセリフ芸です。薬の効能の説明と早口言葉の部分をすべて暗記して練習する。全体で6分ほどひたすら