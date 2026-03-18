大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】女性ファンの“整った”応援スタイルまだ観客もまばらな序ノ口の取組が始まる前の館内で、中継カメラがこだわりの応援スタイルを貫く女性ファンの“後ろ姿”を偶然に捉えた。その様子にファンも注目。「すごいワンピ」「グッズがすごい」など驚嘆の声が上がった。カメラが捉えたのは、大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）の熱烈なファンと思われる女性の後ろ姿だ。テー