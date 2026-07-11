J1浦和は11日、MF柴戸海(30)と双方合意の上で契約を解除したと発表した。契約違反に該当すると思われる行為が確認されたという。クラブ公式サイトで「柴戸につきましては、契約違反に該当すると思われる行為が確認されたため、本人と協議の上、本人およびクラブ双方合意の上で、契約を解除することとなりました」と伝えた。続けて「当クラブとしては、すべての選手、チームスタッフとの契約は、プロスポーツクラブとしての信