◇セ・リーグ阪神2―1ヤクルト（2026年7月11日甲子園）阪神・工藤泰成投手が、11日のヤクルト戦で自己最速で球団最速タイに並ぶ163キロを計測した。「（マウンドでは）見てなくて、ベンチで知りました。そんな出てたんだって（笑い）。出たのはうれしいですけど、もっと磨きをかけていきたい」1―0の8回に2番手で登板。ピンチを背負っても、冷静だった。連打と四球で無死満塁。それでも、岩田を投ゴロ、セデーニョを空