【写真】緑豊かな町の平凡な民家が「惨劇の舞台」にオウム事件の陰で社会がオウム真理教の黒い影に覆われていた1995年7月、福島県でカルト宗教絡みの異様な殺人事件が発覚した。女祈祷師から精神的に支配された信者が、おなじ信者を太鼓のバチで叩くなどして殺害。しかも死亡者は6人に上り、警察が踏み込んだ際はその腐乱死体とともに生活していたという「福島悪魔祓い殺人事件」である。人の不安や悩みにつけこみ、ついには心