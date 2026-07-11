◇セ・リーグ阪神2―1ヤクルト（2026年7月11日甲子園）阪神が今季3度目のサヨナラ勝ちを決めた。この試合で1軍に昇格した近本が、1―1の9回1死から中前に復帰後初安打を運び出塁。1死一、二塁となってから森下が左前打を放ち、左翼手がはじく間に二塁走者の近本がサヨナラの生還を果たした。阪神は2回に佐藤輝の17号ソロで先制。先発の伊藤将が7回無失点と好投し、8回は2番手の工藤が球団タイ記録となる163キロの速球を