【テヘラン共同】イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は11日、父親の前最高指導者アリ・ハメネイ師を殺害した米イスラエルを念頭に「復讐は必ず実行されなければならない」と主張した。最高指導者事務所が書面の声明を発表した。モジタバ師は「犯罪的で卑劣な殺人者に復讐を果たすことを誓う」と表明。「自由を愛する世界中の人々がこの神聖な使命の一端を担うだろう」と言及した。モジタバ師は3月の就任以降、公の場に