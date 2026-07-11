人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福の初出演ショットが話題を呼んでいる。１１日に放送されるテレビ東京系「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（午後１９時５４分）に出演する鈴木はインスタグラムで「『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』本日放送です！」と始めて、「以前からお声がけいただいていたんですが、運転免許を取ったので出られるようになった番組です(笑)」とつづり、タレントの出川哲朗とスイ