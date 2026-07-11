制服姿の生徒たちが身につけているのはサングラス。いま学校現場で、紫外線から子どもたちの目を守る取り組みが広がり始めています。朝の通学路で、“サングラス”を着用した制服姿の女子生徒たちの姿が。教室での授業中も、体育の時間でも、生徒たちは“サングラス”を着用しています。東京・北区の「女子聖学院中学校高等学校」では、2025年10月から学校生活でのサングラスの着用を、全国に先駆けて導入しました。目的は、“子ど