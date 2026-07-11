「議長就任前に巨額の金を渡した」という証言。福岡県議会が政治とカネの疑惑で揺れています。さらに、県が肝いりで進める事業にも不可解な点があることがわかりました。背後に見え隠れするのは県議会の“ドン”と呼ばれる人物です。【写真で見る】渦中の“ドン”直撃取材に「カツアゲ、みかじめ料的な要求」福岡県議会の金銭授受疑惑吉松源昭 福岡県議「人の弱みにつけこんだカツアゲ、あるいはみかじめ料的な要求だった」7月7日