元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏が１１日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「真相深入り！虎ノ門ニュース」に出演。フジテレビの連ドラ撮影中に起きたハラスメント騒動について言及した。２日発売の「週刊文春」によると、６月２３日に最終回を迎えた同局ドラマ「夫婦別姓刑事」の現場で佐藤二朗が橋本愛の楽屋に押しかけ、キャリアを否定する発言をしたという。撮影中の身体的接触をめぐり、認識のズレが伏線として