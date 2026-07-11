天皇家の長女である愛子さまが8月1日から1泊2日の日程で三重県を訪問することが発表された。伊勢神宮で行なわれる伝統行事「御木曳行事（おきひきぎょうじ）」を視察するためだという。【ミラクルの瞬間⋯写真を見る】2年前、純白のドレス姿で鳥居をくぐる愛子さま。天気も味方した決定的瞬間御木曳行事とは20年に一度行なわれる伊勢神宮の式年遷宮（2033年を予定）に先立って、新しい社殿の造営に使われる御用材（木材）