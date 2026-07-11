日本クレー射撃協会は１１日、新理事にタレントの加藤浩次（５７）が就いたと発表した。加藤の射撃の腕前は芸能界でもトップクラス。クレー射撃歴１０年で学識経験者の１人として選ばれた。クレー射撃では、芸能界屈指の腕前を持つと言われるのがヒロミで、競技歴２５年を超える大ベテラン。過去にはテレビ番組で日本代表クラスとも互角の勝負を繰り広げた。