◇ファーム・リーグ西地区ソフトバンク12―1広島（2026年7月11日由宇）ソフトバンク・秋広優人が、驚きの1試合2発の満塁本塁打を放った。まずは初回。2死満塁で広島先発・佐藤柳の直球を捉えて右中間に先制の6号グランドスラム。そして8―1の9回には満弾で試合を締めた。1死満塁で広島・杉田の直球を今度は左翼へ。7号満塁アーチで1試合8打点の荒稼ぎだ。秋広は入団6年目。昨年5月にトレードで巨人から加入した。今