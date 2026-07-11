佐藤二朗と橋本愛の間におきたトラブルをめぐり、7月7日、フジテレビが詳細な経緯を公表した。同時に、佐藤が過去にXでおこなってきたとされる発信が掘り返され、物議を醸している。4月期ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で夫婦役を演じるなか、トラブルが起きたという2人。『週刊文春』報道では、佐藤が橋本の顎にアドリブで触れたことをきっかけに、トラブルに発展したと伝えられていた。「フジテレビの新声明では、5