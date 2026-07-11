◆パ・リーグ日本ハム８―２西武（１１日・エスコンフィールド）日本ハムは１１日、西武戦（エスコン）に長打攻勢で快勝。今カードの対戦を１勝１敗のタイとし、再び２位西武にゲーム差なしと肉薄した。山崎福也が先発で５回７安打２失点とゲームをつくり、今季２勝目を挙げた。５回、林安可に２ランを浴びたが、続く２死二塁のピンチをしのぎ勝利投手の権利をつかんだ。「最後の一発だけ余計でしたけど、それ以外はよかった