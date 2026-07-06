若隆景スポーツ報知

大相撲の関脇・若隆景が休場へ 左太ももを負傷し緊急手術

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大相撲関脇・若隆景の名古屋場所休場が7月6日に師匠から明らかにされた
  • 出稽古中に左太ももを負傷、緊急手術を2度受け現在も入院中とのこと
  • 大関昇進への足場固めを狙う予定だったが、長期離脱の可能性が浮上した
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