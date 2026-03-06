漫画「賭博黙示録カイジ」「アカギ−闇に降り立った天才」などで知られる漫画家・福本伸行さんの公式Xアカウントが、2026年3月5日に開設された。作品情報のほか、「名言録はじめ色々な企画をお届けしていきます」としており、同日にはさっそく「賭博破戒録カイジ」の「名言」を紹介している。「カイジ」シリーズを出版する講談社は取材に、このアカウントは福本さん本人のもので間違いないと明かした。「その狭間で生まれた言葉に