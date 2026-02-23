Image: アイリスオーヤマ 数年前、本格的に家の片付けを始めました。そのときに困ったのが書類の処理。捨てたくても、想像以上に機密文書や個人情報が記載された文書が多かったんです。古紙リサイクルに出すのも心配だし、破って捨てるのも一苦労。そこでシュレッダーを買いました。最初は「一般家庭にシュレッダーなんて……」と思っていたものの、これが大正解。書類を溜め込まなくなった