【プレミアリーグ第27節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 1-4(前半1-1)アーセナル<得点者>[ト]ランダル・コロ・ムアニ(34分)[ア]エベレチ・エゼ2(32分、61分)、ビクトル・ギェケレシュ2(47分、90分+4)<警告>[ト]アーチー・グレイ(35分)、イブ・ビスマ(86分)[ア]ユリエン・ティンバー(27分)観衆:61,439人└アーセナルが圧巻の4発でノースロンドンダービー5連勝!敗れたトッテナムはトゥドール新監督の初陣を勝利