東京・武蔵野市の住宅で、子ども2人を刺した疑いで母親が逮捕されました。1日午後3時ごろ、武蔵野市関前の住宅で「血だらけの男の子が『刺された』と話している」と近所の人から通報がありました。警察官が駆けつけたところ、母親が「娘と息子を刺した」と話したため、殺人未遂の現行犯で逮捕しました。8歳の男の子は手にケガをし、3歳の女の子が心肺停止の状態で搬送されたということです。