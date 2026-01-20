サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cポートから2台のHDMIディスプレイに同時出力ができる変換アダプタ「AD-ALCMST2HDPD」を発売する。ノートパソコンの画面を含めた場合、Windowsパソコンの画面を最大3画面に拡張でき、4K/60Hz出力にも対応しています。また、最大100WまでのPD給電に対応しており、映像出力を行いながらパソコン本体への充電も可能だ。■Type-CポートからHDMI×2ポートに映像出力USB Type-C搭載（映像出力に対応