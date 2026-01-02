1月1日に放送された、明石家さんま（70）と木村拓哉（53）による新春特別番組『さんタク』（フジテレビ系）。’03年から続くお正月の午後を彩る風物詩ともいえる番組だ。今年のメインテーマは、昨年に引き続き’24年元日に発生した能登半島地震救援。さんまと木村が2人で能登を再訪し、昨年も触れ合った人々に「さんたくダルマ」を届けたり、現地のこども食堂を2人で手伝うなど、被災地支援に奔走する様子が紹介されていた。番組ラ