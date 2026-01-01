【蟹座】2026年 1月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。始まりの1月、あなたの運勢は?蟹座（6/22-7/22）「分かち合う」ことが幸運の連鎖を呼ぶ年「一人で頑張らなきゃ」という肩の荷。それがフッと軽くなっていきます。今年はあなたが主役。だけど一人ではありません。周りを巻き込むほど運気が跳ね上がる「愛され力」が伸びる年。無理かも？と思うことも、仲間の手を借りることができれば現実になっていく暗示。