《エンジェルハースのメンバーがご遺族や故人の皆様に誠心誠意向き合う姿を、スタッフ・キャスト一丸となって心を込めて作っていますので、完成した作品を観たら私はきっとまた涙してしまうと思います》’26年2月13日からAmazonの動画配信サービス『Prime Video』で、世界独占配信が予定されている映画『エンジェルフライト THE MOVIE』。今年6月に映画化が発表された際、主演の米倉涼子（50）は冒頭のようにコメントを寄せていた