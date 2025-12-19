首都直下地震の被害想定が12年ぶりに見直され、死者は1万8000人で前回から5000人減りましたが、災害関連死は最大4万1000人と想定されています。経済的被害は約83兆円に及びます。政府の専門家会議は、南関東地域で30年以内に約70パーセントの確率で発生するとされる地震のうち、都心南部直下地震の被害を想定しました。冬の午後6時、風速8メートルで地震が発生した場合、死者は1万8000人で、このうち火災による死者が1万2000人と多