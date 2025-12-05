有吉は愛されている？NHK「紅白歌合戦」には音楽界の現状が表れる。一方で司会陣にも芸能界の現在地が反映される。今年の司会の有吉弘行（51）と綾瀬はるか（40）は同局が視聴者から最も支持が得られていると判断した芸能人なのだ。この2人に「あんぱん」のヒロイン・今田美桜（28）と鈴木奈穂子アナウンサー（43）を加えた4人が司会を担当する。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【当時の写真】顔の輪郭