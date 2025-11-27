家庭のなかで、母親はいつも「支える側」に立たされがちです。子どもがツライ思いをすれば寄り添い、家族が荒れればその間に立ってなだめる。「母親だから当然」と思われる空気のなかで、心をすり減らしていく女性たちがいます。エピソード1：＜不登校になったのはママのせい！＞母親やめてもいいですか？40半ばのユズキ（仮名）さんは、夫のリョウヘイ（仮名）さん、ひとり息子のコウタロウ（仮名）くん、そして義両親との二世帯