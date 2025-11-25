新年の幸運を呼び込む「西洋菓子舗 不二家」の福袋が、2025年も登場！今年は、2026年の「ミルキー」発売75周年を祝う特別デザインの「ミニレトロペコちゃん人形」をはじめ、人気商品が勢揃い。銀座三越店限定の福袋（税込5,500円）には、ミルキー75周年を記念したペコちゃんをはじめ、「ショートケーキバー」や「ミルキー缶」など、嬉しい詰め合わせがたっぷり。各店舗で販売されるお得な福袋