西洋菓子舗不二家の限定福袋！ペコちゃん人形＆人気商品を詰め合わせ

新年の幸運を呼び込む「西洋菓子舗 不二家」の福袋が、2025年も登場！今年は、2026年の「ミルキー」発売75周年を祝う特別デザインの「ミニレトロペコちゃん人形」をはじめ、人気商品が勢揃い。銀座三越店限定の福袋（税込5,500円）には、ミルキー75周年を記念したペコちゃんをはじめ、「ショートケーキバー」や「ミルキー缶」など、嬉しい詰め合わせがたっぷり。各店舗で販売されるお得な福袋も見逃せません♪

2026年限定！ミルキー75周年記念ペコちゃんが登場



ミニレトロペコちゃん人形（ミルキーフラワー×ネイビー）

毎年大好評の「西洋菓子舗 不二家」の福袋には、今年もかわいいアイテムがいっぱい！

注目は、2026年に「ミルキー」が発売75周年を迎えるのを記念した特別デザインの「ミニレトロペコちゃん人形（ミルキーフラワー×ネイビー）」です。

ペコちゃんが黄色のTシャツと紺色のオーバーオールに身を包み、ミルキーの包み紙をイメージしたミルキーフラワー柄の台座付きで登場。

かわいさ抜群のこのペコちゃん人形は、福袋にしか入らない限定アイテムです！数量限定なので、早めに予約をしてゲットしましょう。

福袋には人気商品も詰め合わせ！お得で嬉しい内容



「西洋菓子舗 不二家」の福袋は、アイテムも内容も充実しています。

銀座三越店限定の5,500円（税込）福袋には、「ミニレトロペコちゃん人形」の他にも、「ショートケーキバー（5個入）」や「ミルキー缶（レトロペコポコデザイン）」など、人気の商品が勢揃い！

さらに、ペコちゃんコットン巾着や、ペコちゃんてぬぐい（市松）など、見ているだけで楽しくなるアイテムばかり。お正月のご挨拶にぴったりの福袋です。

数量限定のため、早めに予約してお得な詰め合わせを手に入れてください♪

他店舗でも販売！地域別福袋でお得にゲットしよう



「西洋菓子舗 不二家」の福袋は、銀座三越店限定だけでなく、全国の店舗でも販売されます。

例えば、「西洋菓子舗 不二家 FOOD ＆ TIME ISETAN OFUNA店」や「丸井今井札幌本店」などでは、3,850円（税込）で販売される福袋が登場。

こちらにも限定デザインの「ミニレトロペコちゃん人形」が含まれ、さらに「プレミアムミルキーバターサンド」や「オリジナルランチトート」などが詰め合わせられています。

各店舗ごとに販売方法が異なるため、事前にチェックしておくのがオススメです♪

新年を迎える特別な福袋で、2026年のスタートを楽しもう！



「西洋菓子舗 不二家」の福袋は、ペコちゃんファン必見のアイテムが盛りだくさん！

限定の「ミニレトロペコちゃん人形」や人気のスイーツ、かわいらしい小物まで、どれも魅力的な商品ばかり。

オンラインでの予約も可能なので、自宅で簡単に注文できます。数量限定なので、早めにチェックして、お正月の特別なアイテムを手に入れましょう♪

新しい年を、幸運を呼び込むペコちゃんと一緒に迎えてください♡