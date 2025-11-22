ケンタッキーが初めて期間限定でオープンする「KFC Christmas Restaurant」が、12月2日(火)～7日(日)に六本木ヒルズで開催♡クリスマス限定メニューに加え、定番のポテトやチキンを華やかにアレンジした特別料理が楽しめます。さらにワイン専門店「エノテカ」とのコラボで、料理に合わせたペアリングワインも用意。レストランでも自宅でも楽しめるレシピが公開され、心躍るホリデーを演出しま