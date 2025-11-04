政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首は、静岡県伊東市の田久保真紀前市長の失職に伴う同市長選に立候補する意向を明らかにした。4日までに、自身のSNSで「当選を目指す」と表明した。10日にも記者会見する。