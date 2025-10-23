テキスト単体、あるいはテキスト＋画像で5秒の動画を作成できるAIモデル「Ovi」が誕生しました。オープンソースで公開されており、自分で環境を構築すれば無料で使用することができます。GitHub - character-ai/Ovihttps://github.com/character-ai/OviOviで生成された動画は、以下のリンク先から確認できます。Ovi/example_prompts at main · character-ai/Ovi · GitHubhttps://github.com/character-ai/Ovi?tab=readme