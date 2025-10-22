あなたが乗車している都営バスは、黒字？赤字？どれくらい稼げているのか？2025年10月11日に、東京都交通局から公開された「令和6年度 バス路線別収支」から、営業係数（100円の営業収入を得るためにかかった営業費用がいくらになるかを示す指標）を読み解けば、「どのバス路線が効率的に儲けているか」がわかる。都営バス・営業係数ランキングTOP10いま全国のバス会社は、いわゆる「2024年問題」による労働規制の強化に悩まされ、